Concert ” Les Baladins ” Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Catégories d’évènement: 37350

Le Grand-Pressigny

Concert ” Les Baladins ” Le Grand-Pressigny, 15 mai 2022, Le Grand-Pressigny. Concert ” Les Baladins ” Le Grand-Pressigny

2022-05-15 15:30:00 – 2022-05-15 17:30:00

Le Grand-Pressigny 37350 Concert sous la direction de Pierre Mauduit avec ” les Baladins ” : Glory to God de Haendel, Requiem de Faure (extraits), chœur de fantaisie de Beethoven, Gloria de Stephens, Der Herri st mit mir de Buxtehude, Exultate Jubilate de Jenkins et autres morceaux. A l’Eglise. Concert sous la direction de Pierre Mauduit avec ” les Baladins ” : Glory to God de Haendel, Requiem de Faure (extraits), chœur de fantaisie de Beethoven, Gloria de Stephens, Der Herri st mit mir de Buxtehude, Exultate Jubilate de Jenkins et autres morceaux. danielle.gabillon@orange.fr +33 6 37 45 89 40 Concert sous la direction de Pierre Mauduit avec ” les Baladins ” : Glory to God de Haendel, Requiem de Faure (extraits), chœur de fantaisie de Beethoven, Gloria de Stephens, Der Herri st mit mir de Buxtehude, Exultate Jubilate de Jenkins et autres morceaux. A l’Eglise. Le Grand-Pressigny

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: 37350, Le Grand-Pressigny Autres Lieu Le Grand-Pressigny Adresse Ville Le Grand-Pressigny lieuville Le Grand-Pressigny Departement 37350

Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny 37350 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-pressigny/

Concert ” Les Baladins ” Le Grand-Pressigny 2022-05-15 was last modified: by Concert ” Les Baladins ” Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny 15 mai 2022 37350 Le Grand-Pressigny

Le Grand-Pressigny 37350