Nevers Nièvre EUR Concert au Camping de Nevers à l’occasion de la Fête de la Loire le dimanche 5 juin avec les Babicuch’s !

Rendez vous à 16h.

Concert gratuit.

Sur place, d’autres animations : pétanque, petit marché avec les produits du terroir, petite buvette…

camping.nevers@aquadis-loisirs.com +33 3 86 36 40 75 https://www.aquadis-loisirs.com/camping-nature/camping-de-nevers

