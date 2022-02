Concert Les Arts’Osés La Relève Louzy, 27 août 2022, Louzy.

Concert Les Arts’Osés La Relève Le CLos du Château Dans la salle des fêtes Hespérida Louzy

2022-08-27 – 2022-08-27 Le CLos du Château Dans la salle des fêtes Hespérida

Louzy Deux-Sèvres

EUR Festival de musique, Les arts Osés la Relève propose des soirées gratuites et ouvertes à tous. Cette année, c’est une édition spéciale qui vous est proposée où musique et danse contemporaine seront au programme ! Venez vous divertir en fin d’après-midi avec le groupe Overall assemble riffs énergiques, lourdes basses et percussions soutenus. Embarquez

dans une aventure interstellaire ou la routine n’existe pas ! en deuxième partie, place à JIVE ME. Avec une identité musicale tranchée et inclassable, Jive Me vous offre un mélange atypique entre une électro imposante, et une voix soul sublimant la mélancolie des textes.. Une soirée à ne pas manquer !

Cette année, c’est une édition spéciale du festival de musique où danse et musique contemporaine seront au rendez-vous. Au programme Overall avec ses riffs énergiques, lourdes basses et percussions soutenus et Jive Me avec sa musique mélange entre électro et soul. Une soirée à ne pas manquer !

Les Arts Osés

Le CLos du Château Dans la salle des fêtes Hespérida Louzy

