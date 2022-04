Concert Les Arts Florissants Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 24 juin 2022

de 20h30 à 22h20

Cat.1 : 47 EUR Cat.2 : 32 EUR

Les Arts florissants sous la direction de Paul Agnew donnent deux versions de l’histoire biblique de Jephté, lors d’un concert le 24 juin, à la Philharmonie (19e). Les Arts florissants sous la direction de Paul Agnew donnent deux versions de l’histoire biblique de Jephté : celle de Carissimi, au milieu du XVIIe siècle, et celle de Draghi, un peu plus tardive. Avant d’attaquer les Ammonites, Jephté promit d’offrir à Dieu, en cas de victoire, la première personne qui viendrait vers lui à son retour. Las ! ce fut sa fille unique. L’histoire biblique a beaucoup inspiré les artistes – en musique, citons notamment Haendel, Charpentier, mais aussi Montéclair ou Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre. Les Arts Florissants, qui ont interprété plusieurs de ces partitions, se tournent pour ce concert à la Philharmonie vers l’oratorio de Giacomo Carissimi (que Haendel et Charpentier connaissaient tous deux, et dans lequel Athanase Kircher louait la capacité du compositeur à « incliner l’âme des auditeurs vers l’émotion de son choix ») et vers celui d’Antonio Draghi, une œuvre très peu connue, représentative de l’oratorio viennois. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23018 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430805977

© Oscar Ortega Jephté / Les Arts Florissants – Paul Agnew – Draghi, Carissimi

