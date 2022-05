Concert « Les archets de l’Académie » La Nouaye La Nouaye Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Nouaye

Concert « Les archets de l’Académie » La Nouaye, 6 juin 2022, La Nouaye. Concert « Les archets de l’Académie » La Nouaye

2022-06-06 – 2022-06-06

La Nouaye Ille-et-Vilaine La Nouaye L’ Académie Paul Le Flem invite, une fois par an, des musiciens amateurs de talents aux côtés de ses musiciens habituels . Ainsi , cette année un orchestre à cordes a pu être réuni (14 musiciens ) pour proposer un programme aussi éclectique que varié ! ( Avisson, Mozart, Vivaldi, Nielsen et Fletcher ) Gratuit pour les moins de 16 ans contact.academiepaulleflem@orange.fr +33 2 99 09 04 28 http://academiepaulleflem.jimdofree.com/ L’ Académie Paul Le Flem invite, une fois par an, des musiciens amateurs de talents aux côtés de ses musiciens habituels . Ainsi , cette année un orchestre à cordes a pu être réuni (14 musiciens ) pour proposer un programme aussi éclectique que varié ! ( Avisson, Mozart, Vivaldi, Nielsen et Fletcher ) Gratuit pour les moins de 16 ans La Nouaye

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Nouaye Autres Lieu La Nouaye Adresse Ville La Nouaye lieuville La Nouaye Departement Ille-et-Vilaine

La Nouaye La Nouaye Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-nouaye/

Concert « Les archets de l’Académie » La Nouaye 2022-06-06 was last modified: by Concert « Les archets de l’Académie » La Nouaye La Nouaye 6 juin 2022 ille-et-vilaine La Nouaye

La Nouaye Ille-et-Vilaine