Concert – Les Arbrassons

le samedi 3 juillet à Musée Hébert

Les Arbrassons sont des sculptures sonores au procédé acoustique unique découvert et développé par José Le Piez. José Le Piez imagine et crée des sculptures de bois monoblocs qui chantent sous la simple caresse de la main. Chaque œuvre est une seconde vie donnée aux morceaux d’arbres et il n’y a pas d’autre intermédiaire pour faire jaillir le son que la rencontre de la peau et du bois. Grâce aux Arbrassons, Patricia Chatelain et José Le Piez font entendre les chants du bois. En quête de l’invisible, ils inventent des univers sonores. Leur musique, inclassable, est un trait d’union entre primitif et contemporain. Venez écouter les chants du bois qui jaillissent de ces « instruments à caresses ». Patricia Chatelain et José Le Piez, sculpteurs de son.

Durée : 30 min. Suivi d’un échange. Dans la limite des places disponibles. Dans le parc du musée.

Musée Hébert Chemin Hébert, 38700 La Tronche La Tronche Isère



