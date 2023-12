Concert Les Amulgueuses Le Danube Palace Café Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert Les Amulgueuses Le Danube Palace Café Paris, 22 décembre 2023, Paris. Le vendredi 22 décembre 2023

de 20h30 à 21h45

.Tout public. gratuit Entrée libre :) Le Danube Palace Café accueille Les Amulgueuses pour finir en beauté cette année avant les fêtes de fin d’année, le vendredi 22 décembre à 20h30, venez plongez dans leur univers intriguant

et passée une agréable soirée dans un lieu chaleureux et accueillant ! Les aventures fantastiques et existentielles d’un lapin comme tout le monde, sauf qu’il voudrait voler… Une série d’animations artistiques expérimentales sur YouTube… Projection des trois épisodes de la première saison : Enfance de Baby, Le Psy, Le Gourou. Création, réalisation Nathalie-Noëlle Rimlinger, entourée d’amis artistes, comédiens et musiciens. La soirée se déroulera en compagnie du duo de jazz psychédélique Les Amulgueuses. Vendredi 22 décembre à 20h30 12 rue de la solidarité Paris 19 Métro 5 Ourcq | Métro 7bis Danube Le Danube Palace Café 12 rue de la solidarité 75019 Paris Contact :

