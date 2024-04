Concert les amis de la lune ! Le Bus Magique Lille, samedi 13 avril 2024.

Concert les amis de la lune ! Le groupe LES AMIS DE LA LUNE vous propose une version acoustique de leur répertoire de chansons à textes français , un set intimiste à deux guitares voix, père & fils . Samedi 13 avril, 20h30 Le Bus Magique Concert gratuit

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Les paroles sont poétiques, émouvantes, légères ou beaucoup plus engagées. Des clins d’œil appuyés à l’enfance, une tendresse démesurée envers les gens qui accrochent le regard et des énervements rebelles face à l’intolérance.

Une interaction forte avec le public, une communion qui est l’essence même de leur univers tout en partage et qui les rend si attachants ❤

Un univers qui n’est pas sans rappeler Thiefaine, Renaud, Mano Solo, les Négresses vertes, les Têtes raides, la Rue kétanou, HK… vous avez compris : vous allez kiffer !!

Modalités :

Concert gratuit

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord, tout le monde est bienvenue

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France +33 3 74 09 78 81 lebusmagique.lille@gmail.com https://www.facebook.com/events/7420367178030044/ https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events Péniche