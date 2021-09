Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Concert Les amis de La Camera delle Lacrime – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Concert Les amis de La Camera delle Lacrime – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand, 18 septembre 2021, Clermont-Ferrand. 2021-09-18 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-18 Eglise Notre-Dame-de-Prospérité 5 Rue Montorcier

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme A l’Eglise Notre-Dame-de-Prospérité – Bruno Bonhoure et Khaï-Dong Luong ont imaginé pour l’occasion des 900 ans du quartier de Montferrand, une création autour de la figure et du souffle du poète-musicien dans l’espace et dans le temps. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

