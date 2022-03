Concert “les Allumeurs Variables” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Concert “les Allumeurs Variables” Figeac, 9 juillet 2022, Figeac. Concert “les Allumeurs Variables” Figeac

2022-07-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-09

Figeac Lot Un sacré duo : Daniel Alogues et JeanMarie Tiam, une belle complicité autour de la musique vous feront découvrir ou redécouvrir d’une façon très personnelle et originale les grands standards de la musique Gospel .

Vous pourrez apprécier la voix éclatante de Jean-Marie Tiam, musicien francocamerounais basé dans le Villeneuvois,

et la sonorité feutrée de la trompette du Villefranchois Daniel Alogues, spécialiste du jazz

Le duo propose 1h30 de concert, mené tambour battant autour des racines du jazz et en particulier du negro-spiritual, du gospel allant de Louis Armstrong à Michael Bolton, le tout mis en perspective avec les explications historiques et musicales des deux musiciens Ce concert grand public réjoui à chaque fois son auditoire ! @Daniel Alogues et Jean-Marie Tiam,

