Harfleur Seine-Maritime Harfleur Concert Polyphonies scandinaves. Les Affinités Électives est un ensemble vocal à géométrie variable, constitué de seize chanteurs normands rassemblés autour de Pascal Hellot. Aujourd’hui, la polyphonie des pays d’Europe du Nord participe beaucoup au regain de vitalité du chant choral. Une tradition chorale méconnue et pourtant très enthousiasmant que vous pouvez découvrir en l’église Saint-Martin, édifice réputé pour la qualité de son acoustique. Le dimanche 6 mars à 17h, à l’église Saint-Martin d’Harfleur.

