CONCERT : LES ACCORDÉONISTES FINNOIS Rembercourt-Sommaisne, 22 mai 2022, Rembercourt-Sommaisne. CONCERT : LES ACCORDÉONISTES FINNOIS Église Saint-Louvent Rue du chanoine Joignon Rembercourt-Sommaisne

2022-05-22 – 2022-05-22 Église Saint-Louvent Rue du chanoine Joignon

Rembercourt-Sommaisne Meuse Rembercourt-Sommaisne Sous la direction de Jérôme Chilla. Au programme : musiques traditionnelles et répertoire classique. +33 3 29 45 03 59 Église Saint-Louvent Rue du chanoine Joignon Rembercourt-Sommaisne

