Lio, Corinne Hermès, Caroline Loeb, Amaury Vassili et Les Gipsy Kings par Diégo Baliardo vous attendent à Vandœuvre samedi 30 avril, sur la scène du Parc des expos pour chanter les plus grands titres de toute une génération ! Lio, l’interprète de “Banana Split”, chantera ses plus grands succès aux côtés de Corinne Hermès, une des plus grandes voix de la chanson française. Pour le grand public, Caroline Loeb évoque avant tout un tube, le fameux “C’est la ouate” sorti en 1986. Eh oui, 36 ans déjà ! Amaury Vassili c’est 700 000 albums vendus et bientôt 10 ans de carrière. Il fera vibrer le public avec de jolis titres inédits et de reprises sublimées par sa voix de ténor. Enfin, Les Gipsy Kings par Diégo Baliardo assurent depuis plus de 35 ans la pérennité artistique des œuvres des Gipsy Kings, ambassadeurs de la culture gitane et symbole de fête.

Ce concert c’est aussi l’occasion de voyager dans ses souvenirs de jeunesse…

Billetterie : Fnac, TicketMaster, seetickets, francebillet.com, service Culture

+33 3 83 51 80 94 https://www.vandoeuvre.fr/evenement/lio-corinne-hermes-caroline-loeb-amaury-vassili-et-les-gipsy-king-by-diego-ballardo/

