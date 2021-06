Rocamadour Rocamadour Lot, Rocamadour Concert Les 4 Saisons de Vivaldi- Le Concert de la Loge, Julien Chauvin – Festival de Rocamadour Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Rocamadour Lot 10 40 EUR Programme

Concerto no 1 en mi majeur, op. 8, RV 269, « La primavera » (Le Printemps) Concerto no 2 en sol mineur, op. 8, RV 315, « L’estate » (L’Été) Concerto no 3 en fa majeur, op. 8, RV 293, « L’autunno » (L’Automne) Concerto no 4 en fa mineur, op. 8, RV 297, « L’inverno » (L’Hiver) Concert en plein air, au pied de la Cité.

Un programme qui mettra en lumière les célèbres concertos pour violon de Vivaldi et l’œuvre du compositeur Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville. Distribution

Julien Chauvin, violon et direction

Programme

Concerto no 1 en mi majeur, op. 8, RV 269, « La primavera » (Le Printemps) Concerto no 2 en sol mineur, op. 8, RV 315, « L'estate » (L'Été) Concerto no 3 en fa majeur, op. 8, RV 293, « L'autunno » (L'Automne) Concerto no 4 en fa mineur, op. 8, RV 297, « L'inverno » (L'Hiver)

