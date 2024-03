Concert « Les 3 clefs » La Baume-de-Transit, dimanche 7 avril 2024.

Concert « Les 3 clefs » La Baume-de-Transit Drôme

L’Orchestre Symphonique « Les 3 Clefs » regroupe plus de 30 musiciens de la Drôme, du Vaucluse et du Gard.

Il regroupe les 3 familles d’instruments de musique, que sont les cordes, les vents et les percussions.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Salle des fêtes

La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 3clefs@gmail.com

L’événement Concert « Les 3 clefs » La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence