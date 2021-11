Soissons Soissons Aisne, Soissons Concert : les 20 ans du boeuf de l’EJC ! Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Concert : les 20 ans du boeuf de l’EJC ! Soissons, 9 novembre 2021, Soissons. Concert : les 20 ans du boeuf de l’EJC ! Soissons

2021-11-09 21:00:00 – 2021-11-09

Venez fêter les 20 ans du boeuf organisé par l'Espace Jeunesse et Culture.

Une soirée de concerts et d'ambiance garantie!

+33 3 23 93 05 48

Soissons

