CONCERT – LEOPOLDINE HH – LÀ ! LUMIÈRE ! (PARTICULIÈRE) Thionville, 10 mai 2022, Thionville.

2022-05-10 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-10

Thionville Moselle

20 EUR

Là!

Lumière !

(particulière)

« oui, Léopoldine HH a ouvert une brèche dans le paysage de la chanson française. cette brèche est maintenant devenue son terrain de jeu. Sur le Qui-Vive, elle continue sa recherche et paf ! éclosion ! nouveau spectacle : LÀ ! LUMIÈRE ! (particulière) .

C’est comme si elle avait pris sa pelle de chantier pour creuser creuser cette brèche oui, et au fond tout au fond, là, quelques particules particulières de lumière, elle découvre un endroit doux-douillet, le sol est moelleux, des claviers sont suspendus, c’est un endroit fou pour chanter des choses folles comme « Rien ne t’appartient’, ‘Ce que tu cherches’ ‘Psychotropique’ ‘Où vont les sons’…. Michel Gilet et Charly Chanteur sont là, toujours, indispensables à l’alchimie lumineuse, prêts à bidouiller leurs sons de guitares et à faire vibrer ces nouvelles chansons écrites par Gildas Milin. (Le mec qui a donné envie à la chanteuse d’exister). On avait déjà entendu sur le premier album trois textes de Gildas Milin. Voilà un album entier pour y voir plus clair et courir courir courir après un photon jusqu’à devenir vous-même, soi-même, de la lumière. Bon voyage! »

En 2017, un vent de fraicheur débarque dans nos oreilles : le premier album de LÉOPOLDINE HH reçoit le soutient de la Sacem (aide à l’autoproduction). Il est également recompensé par le coup de coeur de l’Académie Charles Cros, et par le Prix Moustaki (prix du jury+prix du public+prix catalyse), à partir de là, une tournée de deux ans transporte les trois musiciens dans toutes les plus belles salles de théâtre, les festivals de chansons et de musiques actuelles, à la Fête e l’Huma, aux Francofolies, à Avignon, au Chaînon Manquant. Avant ‘Blumen Im Topf,’ Léopoldine HH écumait les bars parisiens, et les rues lyonnaises, puis une mouche la pique, elle tente le casting de la Nouvelle Star pour se donner un petit coup de pied au cul, et finit 9e du télécrochet. Depuis, elle est lauréate du prix Saravah 2018, elle fut Talent Adami 2018 au Festival d’Avignon, et décroche le prix d’interprétation et le prix des programmateurs au Tremplin « A Nos Chansons » en 2019.

la distribution :

conception : Léopoldine HH

textes : Gildas Milin, Léopoldine HH

musique : Gildas Milin, Léopoldine HH

travail plastique/scénographie : Felix Taulelle

costumes: Aurélien Di Rico

création lumière : Hugo Dragone

son : Morgane Mayollet

avec : Leopoldine Hummel aka Leopoldine HH – Maxime Kerzanet aka Michel Gilet – Charly Marty aka Charly Chanteur

production déléguée : AMC Les Tontons Tourneurs

coprodutions : Le théâtre Antoine Vitez – Ivry, La Grange Dimière – Fresnes, Le Forum Leo Ferré – Ivry, La Manufacture Chanson – Paris, Le théâtre des Pénitents – Montbrison…

partenaires (en cours) : FestiVal de Marne, La Maitrise de la Loire, l’Arcadi…

création au théâtre Antoine Vitez – Ivry, 1er octobre 2020

+33 3 82 82 25 70 https://www.adagio.thionville.fr/

Adagio

Thionville

