Concert : Leonor Bolcatto Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Concert : Leonor Bolcatto Dinan, 18 mars 2022, Dinan. Concert : Leonor Bolcatto Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher Dinan

2022-03-18 – 2022-03-18 Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher

Dinan Côtes d’Armor Leonor Bolcatto, accompagnée de Monique Moustache (sa guitare) et Miguel Moustache (son charango), vous entraîne dans un univers singulier où les chansons ont de grands yeux remplis de malice, de nostalgie et de révolte. Tantôt conteuse, tantôt fée ou sorcière, elle puise son inspiration à cet endroit de l’intime qui fait naître, grandir, créer, s’émanciper, aimer. Sur présentation du pass sanitaire lelabo@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 39 47 80 Leonor Bolcatto, accompagnée de Monique Moustache (sa guitare) et Miguel Moustache (son charango), vous entraîne dans un univers singulier où les chansons ont de grands yeux remplis de malice, de nostalgie et de révolte. Tantôt conteuse, tantôt fée ou sorcière, elle puise son inspiration à cet endroit de l’intime qui fait naître, grandir, créer, s’émanciper, aimer. Sur présentation du pass sanitaire Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher Dinan

dernière mise à jour : 2022-01-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher Ville Dinan lieuville Le Labo 10 Rue Victor Schoelcher Dinan

Dinan Dinan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/