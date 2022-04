CONCERT LEONIE, 8 juillet 2022, .

CONCERT LEONIE

2022-07-08 21:00:00 – 2022-07-08 21:00:00

Présentation du groupe :

Depuis sa création en 2006, LEONIE a connu bien des évolutions. Il s’est cherché et trouvé un style qui lui est propre, le pop-rock surf. Aujourd’hui composé de Frédéric Pradel (au chant lead, à la guitare et au violon), de son frère Marc (à la guitare, à la trompette et aux chœurs), tous deux à l’origine du groupe, et de leur pote Alban Soulié (aux percussions), il propose une musique ensoleillée et fraîche, rythmée qui sent bon les vacances. Les Beach boys vendéens tracent leur route parsemée de guitare vintage, de tempo surf, sur des textes en français. Auteurs, compositeurs, interprètes, leurs chansons et leur style séduisent le public, notamment la gente féminine, toujours au premier rang des concerts donnés sur le remblai des Sables d’Olonne, leur port d’attache. Les garçons ne s’en laissent pas compter, toujours prêts à reprendre avec elle, en chœur, les refrains chantant du groupe. Depuis la sortie de l’album « Paraffine » en 2014, LEONIE a donné plusieurs de centaines de concerts à travers la France et l’Europe. « La vie sur la route, la générosité du public, le fait d’être toujours ensemble, soudés, nous inspirent pour composer de nouveaux morceaux », résume ces insatiables globe-trotters qui ne sont jamais meilleur que sur la scène, là où ils peuvent partager leur musique avec le public. En formation guitare, basse, batterie, Frédéric, Marc et Alban se sont intéressés à agrémenter leur pop ensoleillée de synthétiseurs et de nappes sonores.

Des Sables d’Olonne à Brisbane, de Java à Paris, ils se sont nourris de toutes leurs destinations pour donner une texture quasiment tactile à l’écoute de leur pop vitaminée. Le résultat est une explosion de saveurs aux sonorités encore plus modernes, plus métissées et en adéquation avec l’air du temps. Révélation musicale vendéenne 2017, après une tournée des Zénith en 2018 en première partie de Keen’V, Léonie a signé chez le label RCA Record et sortira son premier album officiel « Odéon Sunset » le 10 septembre prochain. Groupe « Coup de cœur 2021 » France Bleu, LEONIE chantait en compagnie des plus grandes vedettes françaises le 21 juin lors de la Fête de la musique diffusée sur France Télévision. Une consécration qui ne fait que commencer !

La route du succès attend le sympathique trio. Plier bagage et direction là où le soleil brille, avec LEONIE, le meilleur de la jeune pop française.

A découvrir inévitablement sur scène.

Concert du groupe LÉONIE, pop-rock surf français

