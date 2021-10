Paris Auberge de jeunesse Yves Robert île de France, Paris Concert Leo C’ Auberge de jeunesse Yves Robert Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert Leo C’ Auberge de jeunesse Yves Robert, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 20h30 à 21h30

gratuit

Un festival de musique « live » nous plonge dans la diversité de la future scène musicale française pour la Fête des Vendanges de Montmartre. Leo C’, débute la musique à 5 ans en jouant divers instruments. A 16 ans, il se tourne vers le mix avec ses premières platines et forge sa culture musicale à travers les soirées qu’il anime. En 2016, il décide, à 18 ans, de se consacrer à plein temps à la production musicale. C’est la musique hip-hop, RnB vers laquelle il se destine et dans laquelle il va se créer une vraie identité. En découlera quelque temps plus tard, un premier EP “Encore & Encore”, puis un 2ème « Flying Zone » pour arriver à la création de son premier album « Money Sex » en janvier 2021. Concerts -> Hip-Hop Auberge de jeunesse Yves Robert 20 Esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

12 : Marx Dormoy (260m) 2, 5, 7 : Stalingrad (579m)

Contact :FÊTE DES VENDANGES DE MONTMARTRE https://www.facebook.com/FeteDesVendangesDeMontmartre/ Concerts -> Hip-Hop

Date complète :

2021-10-08T20:30:00+02:00_2021-10-08T21:30:00+02:00

Auberge de jeunesse Yves Robert Adresse 20 Esplanade Nathalie Sarraute Ville Paris