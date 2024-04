Concert L’ensemble Più Rubato Route des Carrières Chancelade, dimanche 28 avril 2024.

Concert L’ensemble Più Rubato Route des Carrières Chancelade Dordogne

Dimanche 28 Avril

« Les Amis de l’Abbaye de Chancelade et la communauté des Chanoines réguliers de Saint-Victor ont le plaisir de recevoir à nouveau à l’abbaye de Chancelade l’ensemble Più Rubato le dimanche 28 avril 2024 à 15h00.

Il s’agit d’un concert de musique classique donné par ce trio d’artistes bretons de très grande qualité (violons et piano), trio qui s’était déjà produit gracieusement en Octobre 2023.

L’ensemble Più Rubato, composé de Véronique Thual-Chauvel au piano et de Claire et Lucie Chauvel aux violons, continue de se produire pour de justes causes en France et à l’étranger ; elles vous proposeront cette fois des œuvres de Bach, Bartok, Beetoven, Debussy, Delédicque, Elgar, etc… qui ne devraient pas manquer de vous séduire. Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous et laissez-vous enchanter !

Libre participation aux frais à la sortie. .

Route des Carrières L’abbaye de Chancelade

Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

