CONCERT – L’ENSEMBLE CHORAL LES CIGALOUS CHANTE NOËL

CONCERT – L’ENSEMBLE CHORAL LES CIGALOUS CHANTE NOËL, 4 décembre 2022, . CONCERT – L’ENSEMBLE CHORAL LES CIGALOUS CHANTE NOËL



2022-12-04 – 2022-12-04 L’Ensemble Choral Les Cigalous se compose de 35 choristes, et un violoniste, Alan Peterson Depuis 20 ans, Angeka Boschetto dirige cette chorale. Cet ensemble rayonne dans toute la région et donne de nombreux concerts. Son répertoire est très diversifié : musique classique, sacrée, chants du monde, extraits d’opéras et d’opérettes.

Pour ce Noël, la chorale propose quelques chants sacrés et des chants de Noël. Concert Ensemble Choral les Cigalous

Sous la direction d’Angelika Boschetto +33 6 11 85 56 43 dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville