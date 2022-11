Concert l’Ensemble Atout Coeur chante Noël Chagny Chagny Catégories d’évènement: Chagny

Sane-et-Loire

Concert l’Ensemble Atout Coeur chante Noël Chagny, 18 décembre 2022, Chagny. Concert l’Ensemble Atout Coeur chante Noël

Eglise Saint-Martin Rue des Fossés Chagny Sane-et-Loire Rue des Fossés Eglise Saint-Martin

2022-12-18 – 2022-12-18

Rue des Fossés Eglise Saint-Martin

Chagny

Sane-et-Loire Chagny EUR 0 Concert de chants de Noël par le choeur Atout Coeur, dirigé par Patrick Genet et accompagné au piano par Anne Gervesie. Rue des Fossés Eglise Saint-Martin Chagny

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Chagny, Sane-et-Loire Autres Lieu Chagny Adresse Chagny Sane-et-Loire Rue des Fossés Eglise Saint-Martin Ville Chagny lieuville Rue des Fossés Eglise Saint-Martin Chagny Departement Sane-et-Loire

Chagny Chagny Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chagny/

Concert l’Ensemble Atout Coeur chante Noël Chagny 2022-12-18 was last modified: by Concert l’Ensemble Atout Coeur chante Noël Chagny Chagny 18 décembre 2022 Chagny Eglise Saint-Martin Rue des Fossés Chagny Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Chagny Sane-et-Loire