Concert l’Enfant sauvage, du canal à la Loire La Guerche-sur-l’Aubois, 4 juin 2022, La Guerche-sur-l'Aubois.

Concert l’Enfant sauvage, du canal à la Loire La Guerche-sur-l’Aubois

2022-06-04 20:00:00 – 2022-06-04 21:15:00

La Guerche-sur-l’Aubois Cher La Guerche-sur-l’Aubois

Théo Jouanneau, comédien, chanteur, guitariste, et Matthias Boudeau se sont lancés un défi : et s’ils partaient pour une tournée d’une quinzaine de jours, de Lignières à Orléans, en traversant le Berry avec les grands ânes noirs du Berry ? Arrivés à Marseilles-lès-Aubigny, ils descendront la Loire en canoë canadien. Ils feront escale à la Tuilerie pour nous ouvrir les portes de leur cabaret intime proposant un duo magique, lui au chant, une voix puissante et qui colle aux textes, lui à l’accordéon, une fulgurance dans la précision musicale.

Mis en rêve par le poète Yanowski et Florent Matéo, production Lieu multiple. Organisé avec la mairie de La Guerche-sur-l’Aubois.

latuilerie@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.ciap-latuilerie.fr/

©Aurélie Vain Photographie

La Guerche-sur-l’Aubois

