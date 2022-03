Concert l’Enfant Sauvage Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Loire

Beaulieu-sur-Loire Loiret Beaulieu-sur-Loire Le duo L’enfant sauvage part pour une tournée d’une quinzaine de jours, de Lignières à Orléans, en traversant le Berry avec les grands ânes noirs du Berry. Arrivés à Marseilles-lès-Aubigny, ils descendront la Loire en canoë canadien.

Matthias Boudeau, accordéoniste et Théo Jouanneau, comédien, chanteur et guitariste chanteront chez l’habitant, dans les guinguettes, sur les marchés, les places de villages. Ils seront accueillis sur la commune de Beaulieu sur Loire le jeudi 9 juin. Ils s’arrêteront à la Base de Beaulieu avant de donner un concert dans le bourg. Le duo L’enfant sauvage part pour une tournée d’une quinzaine de jours avec des grands ânes du Berry puis descendront la Loire en canoë canadien. Matthias Boudeau, accordéoniste et Théo Jouanneau, comédien, chanteur et guitariste seront accueillis à Beaulieu-sur-Loire pour donner un concert. maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr +33 6 73 36 06 60 Le duo L’enfant sauvage part pour une tournée d’une quinzaine de jours, de Lignières à Orléans, en traversant le Berry avec les grands ânes noirs du Berry. Arrivés à Marseilles-lès-Aubigny, ils descendront la Loire en canoë canadien.

