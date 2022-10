Concert l’Enfant Sauvage au restaurant Le saint-Loup Cernoy-en-Berry Cernoy-en-Berry Catégories d’évènement: Cernoy-en-berry

Concert l'Enfant Sauvage au restaurant Le saint-Loup
Cernoy-en-Berry, 23 octobre 2022
25 Grande Rue

Loiret Cernoy-en-Berry EUR Le duo L’enfant sauvage avec Matthias Boudeau, accordéoniste et Théo Jouanneau, comédien, chanteur et guitariste, se produira (chansons à texte chantées et pas chantées) au restaurant Le Saint Loup lors d’un repas. Pensez à réserver au 02 38 05 07 28. Le duo L’enfant sauvage se produira lors d’un dîner au restaurant le Saint-Loup. lesaintloup@hotmail.com +33 2 38 05 07 28 L’Enfant Sauvage

