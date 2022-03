Concert : l’enfant et les sortilèges Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Croix-aux-Mines

Concert : l’enfant et les sortilèges Sainte-Croix-aux-Mines, 29 avril 2022, Sainte-Croix-aux-Mines. Concert : l’enfant et les sortilèges Sainte-Croix-aux-Mines

2022-04-29 – 2022-04-29

Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines La Médiathèque du Val d’Argent propose au Théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines en partenariat avec l’Opéra du Rhin, un concert intitulé “L’enfant et les sortilèges” le Vendredi 29 Avril à 20h. Un enfant puni pour sa fainéantise entre dans une colère dévastatrice. Lassés les objets qui l’entourent se révoltent et entament leur vengeance jusqu’à un événement inattendu… Gratuit. Sur inscription au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com +33 3 89 58 35 85 La Médiathèque du Val d’Argent propose au Théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines en partenariat avec l’Opéra du Rhin, un concert intitulé “L’enfant et les sortilèges” le Vendredi 29 Avril à 20h. Un enfant puni pour sa fainéantise entre dans une colère dévastatrice. Lassés les objets qui l’entourent se révoltent et entament leur vengeance jusqu’à un événement inattendu… Gratuit. Sur inscription au 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com Sainte-Croix-aux-Mines

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines Autres Lieu Sainte-Croix-aux-Mines Adresse Ville Sainte-Croix-aux-Mines lieuville Sainte-Croix-aux-Mines Departement Haut-Rhin

Concert : l’enfant et les sortilèges Sainte-Croix-aux-Mines 2022-04-29 was last modified: by Concert : l’enfant et les sortilèges Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines 29 avril 2022 Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines

Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin