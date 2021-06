Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun, Seine-Maritime Concert Lemmy Constantine Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun Catégories d’évènement: Le Bourg-Dun

Lemmy Constantine, chanteur, acteur, voix sans off bilingue, Vient ouvrir le bal de ce long week-end de musique et de lin, à la guinguette du bourg-dun. Rendez-vous à 19H passer un moment convivial

+33 2 35 83 03 39

Détails Catégories d’évènement: Le Bourg-Dun, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Bourg-Dun Adresse Ville Le Bourg-Dun lieuville 49.86562#0.88596