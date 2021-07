Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Concert LEJ Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Concert LEJ Chalon-sur-Saône, 28 août 2021-28 août 2021, Chalon-sur-Saône. Concert LEJ 2021-08-28 – 2021-08-28

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire EUR La Ville de Chalon-sur-Saône vous réserve le groupe LEJ, un trio musical féminin de chant, percussion et violoncelle qui viendra ambiancer la place du Port-Villiers avec leur nouvel album : « Pas Peur » qu’elles ont hâte de vous faire découvrir lors de ce concert gratuit. La Ville de Chalon-sur-Saône vous réserve le groupe LEJ, un trio musical féminin de chant, percussion et violoncelle qui viendra ambiancer la place du Port-Villiers avec leur nouvel album : « Pas Peur » qu’elles ont hâte de vous faire découvrir lors de ce concert gratuit. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Ville Chalon-sur-Saône