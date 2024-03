Concert Leila & The Sugar Family Complexe culturel Le Cap Plérin, samedi 20 avril 2024.

Concert Leila & The Sugar Family Complexe culturel Le Cap Plérin Côtes-d’Armor

Le groupe porte avec enthousiasme et fraîcheur les belles couleurs de la folk song américaine . Si la mélodie reste multi-instrumentaliste, leur répertoire repose essentiellement sur des instruments acoustiques comme le banjo-uke, l’harmonica, le flatfooting et le chant. Avec la voix chaude et vibrante de Leila, ce dernier constitue sa force principale.

Tarif 15 €. Billetterie office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux et sur billetweb.fr .

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 23:00:00

Complexe culturel Le Cap 6 Rue de la Croix

Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concert Leila & The Sugar Family Plérin a été mis à jour le 2024-03-19 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme