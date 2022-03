Concert | Leïla Martial Kergrist-Moëlou, 8 avril 2022, Kergrist-Moëlou.

Concert | Leïla Martial Kergrist-Moëlou

2022-04-08 – 2022-04-08

Kergrist-Moëlou Côtes d’Armor

Concert

LEÏLA MARTIAL

ÄKÄ – FREE VOICES OF FOREST

Une rencontre inédite entre les chants polyphoniques des « pygmées » Aka de la forêt équatoriale de la République du Congo, porteurs d’une culture ancestrale, et trois artistes à l’imaginaire florissant et rompus à l’improvisation. Réunis autour de l’incroyable vocaliste et performeuse Leïla Martial (Victoire du Jazz 2020), les chanteuses, chanteurs et percussionnistes partagent leur plaisir de jouer de leurs voix et de leurs corps. La voix qui est ici au centre de l’exploration et devient l’instrument de tous les possibles. Il y a dans la rencontre de ces deux mondes comme l’avènement d’une communauté de sons, un « peuple de sons ».

Leïla Martial voix, co-direction artistique – Rémi Leclerc voix, body percussion, co-direction artistique – Eric Perez voix, percussions – Angélique Manongo voix – Nadège Motambo voix – Emilie Koule voix – Michel Kossi percussions – Gaston Ebe percussions – Eta Sorel traduction, ethnologue, co-direction artistique

KAN BAR BISTRO

À l’issue du concert et au coin du comptoir, chanteurs et chanteuses traditionnel.le.s du Centre Bretagne nous rejoindront pour offrir aux musicien.ne.s congolais.e.s une petite immersion dans le kan ha diskan !

Org. La Grande Boutique, La Fiselerie, Ar Mein Glaz.

+33 2 96 29 35 98 http://www.lagrandeboutique.fr/spectacle/leila-martial/

Kergrist-Moëlou

