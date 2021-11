Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont, Meuse CONCERT-LECTURES – HOMMAGE À MAURICE GENEVOIX ET « CEUX DE 14 » Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Catégories d’évènement: Fleury-devant-Douaumont

Fleury-devant-Douaumont Meuse Fleury-devant-Douaumont Création à l’instigation du Mémorial de Verdun, en partenariat avec les éditions Hortus. Il y a un an Maurice Genevoix, devenu porte-voix des combattants de Verdun, entrait au Panthéon à l’occasion des cent ans du choix du Soldat inconnu. À l’occasion du 11 novembre, le Mémorial de Verdun lui rend hommage à travers un concert-lectures autour de son œuvre. Dès 1916, paraît son premier récit de guerre, Sous Verdun, suivi de quatre autres volumes. Cette œuvre est rééditée par la suite sous le titre Ceux de 14.

En écho à Ceux de 14, ce programme mettra également en avant des compositeurs natifs de pays ayant participé à la Grande Guerre (Allemagne, Canada, France) et évoquera les principaux thèmes présents dans le récit. Les lectures d’extraits de Ceux de 14 dialogueront avec les œuvres des compositeurs, écrites pendant la Grande Guerre, pour rappeler les effets inouïs par leur intensité et leur durée du bruit constant des armes, en peser la charge émotive, rappeler les lieux traversés, la mort, la solitude, la nature, à côté du thème constant dans l’œuvre de Maurice Genevoix : la solidarité des hommes dans l’adversité. En mémoire de l’humanité de l’auteur et de sa volonté d’évoquer sous la figure du combattant une incarnation universelle de l’être humain, et d’affirmer la force de la fraternité pour assumer et défendre notre capacité à vivre dans le monde, sera choisi sous forme d’écho un sonnet du capitaine Jacques d’Anchald (1879-1929), mort pour la France et publié dans le recueil Lucioles en 1921. Christophe Malavoy, récitant

Thomas Duran, violoncelle

Christophe Malavoy, récitant

Thomas Duran, violoncelle

Nicolas Mallarte, piano

