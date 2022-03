Concert-lecture sur le Chemin de Croix Saint-Jean-aux-Bois Saint-Jean-aux-Bois Catégories d’évènement: Oise

Concert-lecture sur le Chemin de Croix Saint-Jean-aux-Bois, 27 mars 2022, Saint-Jean-aux-Bois. Concert-lecture sur le Chemin de Croix Saint-Jean-aux-Bois

2022-03-27 17:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Saint-Jean-aux-Bois Oise Saint-Jean-aux-Bois 15 Un récit bouleversant lu par la comédienne Pauline Choplin et magistralement mise en musique par Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, organiste à l'église Saint-Sulpice de Paris, une des plus grandes improvisatrices de sa génération.

