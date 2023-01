Concert-lecture Paganini « Le violoniste du diable » à la Grande Forge de Buffon et cocktail dans les jardins Buffon Buffon Buffon Catégories d’Évènement: Buffon

Côte-d'Or

Concert-lecture Paganini « Le violoniste du diable » à la Grande Forge de Buffon et cocktail dans les jardins Buffon, 22 juillet 2023, Buffon Buffon. Concert-lecture Paganini « Le violoniste du diable » à la Grande Forge de Buffon et cocktail dans les jardins Grande Forge de Buffon Buffon Côte-d’Or

2023-07-22 20:30:00 – 2023-07-22 23:00:00 Buffon

Côte-d’Or Buffon 25 EUR Concert-lecture avec :

Elsa GRETHER, violon et Laure DAUTRICHE, auteur de « Paganini , le violoniste du diable »

Caprices de Paganini, le Cantabile, les variations sur la corde Sol… Buffon

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Buffon, Côte-d'Or Autres Lieu Buffon Adresse Grande Forge de Buffon Buffon Côte-d'Or Ville Buffon Buffon lieuville Buffon Departement Côte-d'Or

Buffon Buffon Buffon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buffon-buffon/

Concert-lecture Paganini « Le violoniste du diable » à la Grande Forge de Buffon et cocktail dans les jardins Buffon 2023-07-22 was last modified: by Concert-lecture Paganini « Le violoniste du diable » à la Grande Forge de Buffon et cocktail dans les jardins Buffon Buffon 22 juillet 2023 Buffon Buffon, Côte-d'Or Côte-d'Or Grande Forge de Buffon Buffon Côte-d'Or

Buffon Buffon Côte-d'Or