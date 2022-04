Concert-lecture organisé par l’Ecole de Musique et la Médiathèque Gacé Gacé Catégories d’évènement: Gacé

Orne

Concert-lecture organisé par l’Ecole de Musique et la Médiathèque Gacé, 14 mai 2022, Gacé. Concert-lecture organisé par l’Ecole de Musique et la Médiathèque Gacé

2022-05-14 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-14

Gacé Orne Ce concert-lecture présentera une alternance de morceaux de musique interprétés par le sextet de l’Ecole de Musique et de lecture d’extraits de romans, en lien avec chaque morceau. De plus chaque morceau est choisi en lien avec un évènement (mort du chanteur, du compositeur…) qui est célébré cette année. Ainsi, pour la chanson “Dans la vie faut pas s’en faire” sortie en 1972, un extrait d’un roman connu paru en 1972 sera lu.

Tout public Ce concert-lecture présentera une alternance de morceaux de musique interprétés par le sextet de l’Ecole de Musique et de lecture d’extraits de romans, en lien avec chaque morceau. De plus chaque morceau est choisi en lien avec un évènement (mort du… mediatheque@cdcvam.fr +33 2 33 67 54 85 Ce concert-lecture présentera une alternance de morceaux de musique interprétés par le sextet de l’Ecole de Musique et de lecture d’extraits de romans, en lien avec chaque morceau. De plus chaque morceau est choisi en lien avec un évènement (mort du chanteur, du compositeur…) qui est célébré cette année. Ainsi, pour la chanson “Dans la vie faut pas s’en faire” sortie en 1972, un extrait d’un roman connu paru en 1972 sera lu.

Tout public Gacé

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gacé, Orne Autres Lieu Gacé Adresse Ville Gacé lieuville Gacé Departement Orne

Gacé Gacé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gace/

Concert-lecture organisé par l’Ecole de Musique et la Médiathèque Gacé 2022-05-14 was last modified: by Concert-lecture organisé par l’Ecole de Musique et la Médiathèque Gacé Gacé 14 mai 2022 Gacé Orne

Gacé Orne