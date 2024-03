Concert lecture : « Oh, encore une mer à traverser! » d’Aimé Césaire à l’honneur Maison de Victor Hugo Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

Entrée libre sur réservation.

Aimé Césaire à la Maison de Victor Hugo. Un concert lecture avec Mariann Mathéus (chant et lecture) et Charles Ahmed Barry (guitare).

Mariann MATHEUS forme avec Toto Bissainthe le groupe « Les Chants Populaires d’Haïti ».

Après ses créations théâtrales d’auteurs de la Caraïbe, tels que Simone Schwarz-Bart, Vincent Placoly et Jean Métellus, mais aussi « La tragédie du Roi Christophe » d’Aimé Césaire à la Comédie française.

Mariann Mathéus propose un concert lecture réunissant la poésie de Victor Hugo et d’Aimé Césaire.

Charles Ahmed BARRY guitariste et bassiste, d’origine guinéenne né en France. Sa culture musicale est imprégnée de son essence africaine. Son parcours riche de rencontres est nourri d’expériences conjuguant musiques traditionnelles et jazz, musique afro-américaine et africaine.

Charles Ahmed Barry marie parfaitement sa passion pour la musique latino-caraïbe à une large ouverture aux musiques actuelles.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004

Contact : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/cesaire-chez-hugo-voix-et-guitare https://framaforms.org/oh-encore-une-mer-a-traverser-aime-cesaire-a-la-maison-de-victor-hugo-1707818383

