Névez

Concert-Lecture Névez, 30 décembre 2022

2022-12-30

Finistère Névez Dans le prolongement des journées du Téléthon, les Amis de Kerdruc présentent un concert-lecture commenté et expliqué aux enfants par les musiciens.

Chant, hautbois, clarinette, alto, piano et récitant. L’Histoire de Babar écrite par Francis Poulenc, sur un texte de Jean de Brunhoff.

Le récit enfantin est illustré au piano par une musique tonique et très suggestive qui permet aux enfants,

mais pas seulement, d’explorer un univers de sensations artistiques élargi.

Deux œuvres de Mozart seront également au programme, le « Trio des Quilles » pour clarinette, alto et

piano, et un air de concert «Misero! O sogno… » pour ténor et piano.

Le concert se terminera par des pièces romantiques pour hautbois et piano écrites par le compositeur

allemand Max Bruch. A l’issue du concert, échange avec les musiciens autour d’un vin chaud ou d’une boisson enfant. Participation : 12 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

RESERVATIONS Bureau d'information touristique de Névez avant le 29 décembre. +33 2 98 06 87 90

