Auxonne Salon d'honneur d'Auxonne Auxonne, Côte-d'Or Concert-lecture « Napoléon Empereur » Salon d’honneur d’Auxonne Auxonne Catégories d’évènement: Auxonne

Côte-d'Or

Concert-lecture « Napoléon Empereur » Salon d’honneur d’Auxonne, 18 septembre 2021, Auxonne. Concert-lecture « Napoléon Empereur »

Salon d’honneur d’Auxonne, le samedi 18 septembre à 17:00

Ce récital alterne pièces pour piano, oeuvres vocales sacrées, cantates profanes et extraits d’opéras, qui toutes traduisent l’influence sur la vie des musiciens de l’époque, de cette figure immortelle, de ces événements ayant changé la face du monde moderne. Il sera illustré par des textes, venant, en particulier, des Archives départementales de la Côte-d’Or et concernant des événements marquants de la vie de Napoléon, de l’Empire ou des oeuvres musicales. Les musiciens : Mathilde Legrand (mezzo-soprano), Thibault Daquin (baryton bass), Thomas Tacquet (piano) Lecture de textes par Edouard Bouyé, Directeur des Archives départementales de la Côte d’Or Organisé par l’Association Arteggio et la Ville d’Auxonne, en partenariat avec les Archives Départementals de la Côte d’Or

Sur inscription

Concert-lecture. Salon d’honneur d’Auxonne rue des Halles 21130 Auxonne Auxonne La Greube Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auxonne, Côte-d'Or Autres Lieu Salon d'honneur d'Auxonne Adresse rue des Halles 21130 Auxonne Ville Auxonne lieuville Salon d'honneur d'Auxonne Auxonne