Musée des Beaux-Arts, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Des extraits d’entretiens entre Jean-Jacques Henner et le critique Durand-Gréville seront interprétés par le comédien français Philippe Poyé-Tolbiac sous les notes de musiques des artistes suisses Stefan Mueller et Susannah Haberfeld. Entrez dans l’intimité de Henner et des compositions musicales de son temps… Par Stefan Mueller, piano, Susannah Haberfeld, mezzo-soprano, Philippe Poyé-Tolbiac, comédien Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

