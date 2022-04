Concert lecture “Libertad” Fuveau, 8 avril 2022, Fuveau.

Concert lecture “Libertad” rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau

2022-04-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-08 22:00:00 22:00:00 rue Marius Moustier Salle La Galerie

Fuveau Bouches-du-Rhône Fuveau

Un piano, un bandonéon et une voix s’entrecroisent pour incarner Astor Piazzolla, l’homme et le musicien. Une vie passionnée et foisonnante, parfois chaotique, mais placée sous les signes conjugués du rire, des amitiés, de

l’amour, de la création et de la liberté…

Réservation obligatoire!

Duo Intermezzo : Sébastien Authémayou au bandonéon & Marielle Gars au piano / Claude Fosse : comédienne, lectrice

Ces artistes vous feront découvrir sur un fond musicale la vie d’Astor Piazzolla, l’homme et le musicien.

resafuveau@gmail.com +33 4 42 65 65 00

