2022-05-08

Concert-lecture: "Les Saisons" par le choeur et ensemble du Collégium Senlis

Le chœur et ensemble du Collégium de Senlis vous convie à leur concert-lecture de reprise! Au programme: chant, lecture de poèmes, ensemble instrumental de grands classiques comme Offenbach, Tchaïkovski, Piazzolla…

Senlis

