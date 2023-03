Concert lecture Les barrières de l’imaginaire Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur

Concert lecture Les barrières de l'imaginaire, 11 mars 2023, Honfleur

2023-03-11 15:00:00

Calvados Concert lecture Les barrières de l’imaginaire

Avec Lara Dopff, poétesse, Alice Cissokho, harpiste, et Pape Cissokho, koriste

À l’occasion du Printemps des poètes

Gratuit sur réservation +33 2 31 89 23 56 Honfleur

