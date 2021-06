Saint-Cloud Jardin des Avelines Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Concert – lecture « J’écris comme je parle » Jardin des Avelines Saint-Cloud Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Saint-Cloud

Concert – lecture « J’écris comme je parle » Jardin des Avelines, 6 juin 2021-6 juin 2021, Saint-Cloud. Concert – lecture « J’écris comme je parle »

Jardin des Avelines, le dimanche 6 juin à 16:30

### « J’écris comme je parle, car je suis trop naturelle pour écrire autrement que je pense. » Personnage haut en couleur du Grand Siècle, la Princesse Palatine est connue par son impressionnant franc parler et sa spontanéité. Sa personnalité se dévoile dans son abondante correspondance, exceptionnelle par son volume ( 60 000 lettres) et par le témoignage sur la cour de Louis XIV qu’elle représente. Solange Boulanger donnera vie à ces lettres, accompagnée par Christine Plubeau à la viole de gambe, recréant ainsi l’ambiance des fêtes et soupers de la cour. ### Cet évènement aura lieu en extérieur, devant la Rotonde du musée.

Port du masque obligatoire

Lecture de lettres de la princesse Palatine mises en musique Jardin des Avelines 60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T16:30:00 2021-06-06T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin des Avelines Adresse 60 rue Gounod 92210 Saint-Cloud Ville Saint-Cloud lieuville Jardin des Avelines Saint-Cloud