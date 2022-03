Concert/Lecture Jardin de la maison du Docteur Gachet Auvers-sur-Oise Catégories d’évènement: Auvers-sur-Oise

Concert/Lecture Jardin de la maison du Docteur Gachet, 4 juin 2022, Auvers-sur-Oise. Concert/Lecture

Jardin de la maison du Docteur Gachet, le samedi 4 juin à 16:00

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez assister au concert lecture des Fables de mon jardin de Georges Duhamel. Clavecin et lecture dans le jardin de la maison du docteru Gachet. Musiques de Jean-Sébastien Bach et Béla Bartok

Sur réservation uniquement. Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T16:30:00

