Concert Lecture « du côté de chez Proust »

2022-11-27 16:00:00 – 2022-11-27 18:00:00

Le choeur de Chambre rémois Ars Vocalis donne un « CONCERT-LECTURE » autour de l'écrivain Marcel Proust, le dimanche 27 novembre à 16h dans la Chapelle du Lycée Saint Joseph. Différents textes enrichiront la partie musicale de ce concert. Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Reynaldo Hahn, Claude Debussy, Eric Satie et Léo Delibes grands amis de l'écrivain seront à l'honneur de ce concert.

