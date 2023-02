Concert lecture « Dis moi & Joue moi 10 mots » Bibliothèque Bénesse-Maremne OTI LAS Bénesse-Maremne Catégories d’Évènement: Bénesse-Maremne

Landes

Concert lecture « Dis moi & Joue moi 10 mots » Bibliothèque, 11 mars 2023, Bénesse-Maremne OTI LAS Bénesse-Maremne. Concert lecture « Dis moi & Joue moi 10 mots » 203 rue des Écoles Bibliothèque Bénesse-Maremne Landes Bibliothèque 203 rue des Écoles

2023-03-11 – 2023-03-11

Bibliothèque 203 rue des Écoles

Bénesse-Maremne

Landes Bénesse-Maremne EUR Avec les élèves des classes de flûte traversière, accordéon, guitare et violoncelle du Conservatoire des Landes. Réservation obligatoire :

› Séance de 16h : https://my.weezevent.com/concert-lecture-benesse-maremne-16h

› Séance de 18h30 : https://my.weezevent.com/concert-lecture-benesse-maremne-18h30 Avec les élèves des classes de flûte traversière, accordéon, guitare et violoncelle du Conservatoire des Landes. CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DES LANDES ©CDL

Bibliothèque 203 rue des Écoles Bénesse-Maremne

dernière mise à jour : 2023-02-24 par OTI LAS

Détails Catégories d’Évènement: Bénesse-Maremne, Landes Autres Lieu Bénesse-Maremne Adresse Bénesse-Maremne Landes OTI LAS Bibliothèque 203 rue des Écoles Ville Bénesse-Maremne OTI LAS Bénesse-Maremne lieuville Bibliothèque 203 rue des Écoles Bénesse-Maremne Departement Landes

Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne OTI LAS Bénesse-Maremne Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benesse-maremne oti las benesse-maremne/

Concert lecture « Dis moi & Joue moi 10 mots » Bibliothèque 2023-03-11 was last modified: by Concert lecture « Dis moi & Joue moi 10 mots » Bibliothèque Bénesse-Maremne 11 mars 2023 203 rue des Écoles Bibliothèque Bénesse-Maremne Landes Bénesse-Maremne Bibliothèque Bénesse-Maremne Landes OTI LAS

Bénesse-Maremne OTI LAS Bénesse-Maremne Landes