**”Désir et mythologie féminine” |** **Deux sessions : 1re session à 19h30 ; 2nde à 21h** Les artistes **Chloé Mons** et **Hélène Singer** s’associent pour la première fois dans ce projet spécialement conçu pour le musée de la Vie romantique. Amoureuses de la littérature française, elles cherchent à réunir de manière libre des poèmes célébrant le désir féminin au travers de figures mythologiques féminines. Elles choisissent de mettre en lumière la création littéraire de femmes, en récitant et chantant des textes de poétesses françaises telles Louise Labé, George Sand ou Catherine Pozzi. Cette promenade sonore ne suit aucun ordre chronologique, et c’est par un jeu d’associations d’idées, de relations amoureuses et récits mythologiques que d’autres hommes écrivains et musiciens apparaissent, dont Claude Debussy, Paul Valery et Pierre Louÿs. **- Entrée libre dans la limite des places disponibles**

Musée de la Vie romantique Hôtel Scheffer-Renan – 16 rue Chaptal 75009 Paris

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:15:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:45:00

