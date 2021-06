Noyon Musée Jean Calvin Concert-lecture de musique, « Heureux qui comme Ulysse » Musée Jean Calvin Noyon Catégories d’évènement: Noyon

Oise

Concert-lecture de musique, « Heureux qui comme Ulysse » Musée Jean Calvin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Noyon. Concert-lecture de musique, « Heureux qui comme Ulysse »

Musée Jean Calvin, le samedi 3 juillet à 19:00

Au son de leur violon, flûte et clarinette, les professeurs de la Maison des Arts vous proposent de profiter d’un voyage dans l’histoire de la musique et de r(é)découvrir les différentes sensibilités littéraires. Durant une heure, vous pourrez apprécier le récit de grandes traversées et rêver à ces doux voyages. Etes-vous prêt à embarquer ?

Entrée libre

Concert-lecture de musique Musée Jean Calvin 6 place Aristide Briand, Noyon, 60400 Oise, Hauts-de-France, France Noyon Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Noyon, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Jean Calvin Adresse 6 place Aristide Briand, Noyon, 60400 Oise, Hauts-de-France, France Ville Noyon lieuville Musée Jean Calvin Noyon