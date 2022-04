CONCERT – LECTURE DE L’ENSEMBLE IL BALLO Saint-Pierre-sur-Erve Saint-Pierre-sur-Erve Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Pierre-sur-Erve

CONCERT – LECTURE DE L'ENSEMBLE IL BALLO Saint-Pierre-sur-Erve, 30 avril 2022, Saint-Pierre-sur-Erve.

2022-04-30

Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne Saint-Pierre-sur-Erve 18 30 EUR Concert sur le thème “Si la Renaissance m’était contée”.

Cette animation musicale met en valeur la richesse des liens entre la musique et la littérature, de la fin du 15es au 17es. Ensemble Il Ballo : Boris Bénézit, narrateur et flûtes à bec, Véronique Bourin, soprano & Leonardo Loredo de Sá, luths et guitare. Billetterie sur place par l’association Il Ballo. Réservations par e-mail.

Le Bistrot associatif de Saint-Pierre-sur-Erve sera ouvert après le concert. Eglise Bourg Saint-Pierre-sur-Erve

