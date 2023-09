Concert lecture. Compositrices romantiques à l’honneur à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert lecture. Compositrices romantiques à l’honneur à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit réservation : inga.walc-bezombes@paris.fr Dans le salon rouge de l’appartement de Victor Hugo, un concert lecture sur un piano Pleyel 1830. Un choix de romances et de lettres d’Adèle Hugo ainsi que d’œuvres de Louise Farrenc, Hélène de Montgeroult, Pauline Viardot et Thérèse Wartel. Défie-toi de ta défiance…

Dans le cadre du partenariat avec la Maison de Victor Hugo, les étudiants des départements de musique ancienne et art dramatique du CRR de Paris et du master Forte Piano de Sorbonne Université consacrent leur programme à Adèle Hugo. Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Contact : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/defie-toi-de-ta-defiance-concert-lecture inga.walc-bezombes@paris.fr https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/defie-toi-de-ta-defiance-concert-lecture

Maison de Victor Hugo Adèle Hugo Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de Victor Hugo Adresse 6 place des Vosges Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de Victor Hugo Paris latitude longitude 48.854820988539,2.36613197362337

Maison de Victor Hugo Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/